Pfaffenhofen an der Roth

Wenn der Bürgermeister spontan zum E-Bass greift: So erfolgreich waren die Sommerkonzerte in Pfaffenhofen

Die Organisatoren ziehen nach Abschluss der ersten sommerlichen Konzertreihe in Pfaffenhofen eine sehr positive Bilanz. Von Mal zu Mal kamen mehr Zuhörer.
Von Manuela Rapp
    Beim letzten Sommerkonzert in Pfaffenhofen am Dienstagabend trat die Band „Black Betty“ vor schätzungsweise 700 Zuhörerinnen und Zuhörern auf. Rathauschef Sebastian Sparwasser (ganz links auf der Bühne) spielte zwei Songs auf dem E-Bass mit. Foto: Jens Noll

    Was für ein Abschluss: ein lauer Sommerabend, ein voller Rathausplatz und ein Kurzauftritt von Bürgermeister Sebastian Sparwasser, der bei den Pfaffenhofer Sommerkonzerten ganz spontan zum E-Bass greift. So war das jüngst beim Auftritt der Band „Black Betty“. Die Gruppe war als letzte dran bei der Open-Air-Reihe auf dem Rathausplatz, die der Bürgerverein „Pfundig“ dieses Jahr erstmals organisiert hat. Wird es ein Da capo geben?

