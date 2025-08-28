Wenn der Bürgermeister spontan zum E-Bass greift: So erfolgreich waren die Sommerkonzerte in Pfaffenhofen

Was für ein Abschluss: ein lauer Sommerabend, ein voller Rathausplatz und ein Kurzauftritt von Bürgermeister Sebastian Sparwasser, der bei den Pfaffenhofer Sommerkonzerten ganz spontan zum E-Bass greift. So war das jüngst beim Auftritt der Band „Black Betty“. Die Gruppe war als letzte dran bei der Open-Air-Reihe auf dem Rathausplatz, die der Bürgerverein „Pfundig“ dieses Jahr erstmals organisiert hat. Wird es ein Da capo geben?
Pfaffenhofen an der Roth
