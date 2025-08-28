Pfaffenhofen an der Roth Wenn der Bürgermeister spontan zum E-Bass greift: So erfolgreich waren die Sommerkonzerte in Pfaffenhofen

Die Organisatoren ziehen nach Abschluss der ersten sommerlichen Konzertreihe in Pfaffenhofen eine sehr positive Bilanz. Von Mal zu Mal kamen mehr Zuhörer.