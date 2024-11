Umfrage: Wie blicken Sie auf die Wahlen in den USA?

Kamala Harris oder Donald Trump, wer macht das Rennen um den Platz im Weißen Haus? Am Dienstag, 5. November, wählen die Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika zum 60. Mal ihr Regierungsoberhaupt. Die Kontrahenten kämpfen um die Stimmen der Wechselwähler in den sogenannten Swing-States. Es könnte zum Kopf-an-Kopf-Rennen kommen, wobei es auch in Europa und Deutschland interessiert, wer künftig in den USA die Regierung stellt. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir wissen: Wie blicken Sie auf die Wahlen in den USA?

