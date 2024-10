Drei Monate in Tansania: Wie eine Altenstadterin Kindern bessere Chance schenkt

Drei Monate hat Patricia Schmid aus Altenstadt-Herrenstetten in Tansania mit Herz und Hirn angepackt. Auf den Ausläufern des Kilimandscharo liegt Arusha, eine Großstadt in Tansania. Im eher ärmlichen Stadtteil Moshono betreibt Penina Mollel die „Pamoja Tunalea Daycare“ eine Mischung aus Krippe, Kindergarten und Vorschule. Penina ist als Waisenkind in Moshono aufgewachsen und weiß, wie es ist, auf Hilfe angewiesen zu sein.

Karen Annemaier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tansania Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Altenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis