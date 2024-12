Abschlusskonzert zum Jubiläumsjahr

Die Musikkapelle Winterrieden beendete mit ihrem Konzert am ersten Adventssonntag in der stimmungsvoll beleuchteten Pfarrkirche St. Martin ihr Jubiläumsjahr zum 100-jährigen Bestehen. Vorsitzender Michael Sailer begrüßte besonders alle Ehrengäste und bedankte sich nochmal bei allen, die zum Gelingen beim Bezirksmusikfest beigetragen haben. Der stilistische Bogen spannte sich von konzertanten bis sanften Weisen. Einen grandiosen Auftakt setzten Dirigent Manfred Förg und sein Ensemble mit TAKE OFF von Alexander Pfluger. Die Stücke "Perfect" und "Hymn" wurden gesanglich untermalt . Mit "My Dream" brillierte Max Schuhwerk als Solist. Eine gelungene Musikreise beendete den Abend mit der Zugabe "Tochter Zion". Anschließend wurde zu einem Plausch bei Punsch und Glühwein geladen.

