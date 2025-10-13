Icon Menü
Winterrieden: Autofahrer will auf der B300 ein Fahrzeug überholen, plötzlich schert es nach links aus

Winterrieden

Autofahrer will bei Winterrieden ein Fahrzeug überholen, plötzlich schert es aus

Bei Winterrieden konnte ein Autofahrer auf der B 300 gerade noch einen Zusammenstoß verhindern. Die Polizei sucht Zeugen.
    Bei Winterrieden konnte ein Autofahrer Schlimmeres verhindern. Die Polizei sucht Zeugen.
    Bei Winterrieden konnte ein Autofahrer Schlimmeres verhindern. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Ein Autofahrer hat bei Winterrieden Schlimmeres verhindert. Am vergangenen Sonntag, dem 12. Oktober, fuhr ein 44-Jähriger gegen 18 Uhr die B 300 entlang. Wie die Polizei berichtet, wollte er dabei mit seinem Auto ein Fahrzeug überholen, das langsam vor ihm fuhr. Doch als der 44-jährige Mann links vorbeifuhr, scherte das Fahrzeug vor ihm ebenfalls nach links aus.

    Der andere Fahrer auf der B 300 bei Winterrieden fuhr unerkannt davon

    Der Autofahrer bemerkte das und wich nach links aus, um eine Kollision zu verhindern. Dabei landet er im Bankett – also im seitlichen, meist unbefestigte Randstreifen direkt neben der Fahrbahn. Der Fahrer des Wagens, der überholt werden sollte, fuhr unerkannt weiter. Die Polizeinspektion Memmingen bittet Zeugen, die das Überholen oder den anschließenden Unfall beobachtet haben, sich unter Telefon 08331/1000 zu melden. (AZ)

