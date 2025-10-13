Autofahrer will bei Winterrieden ein Fahrzeug überholen, plötzlich schert es aus

Ein Autofahrer hat bei Winterrieden Schlimmeres verhindert. Am vergangenen Sonntag, dem 12. Oktober, fuhr ein 44-Jähriger gegen 18 Uhr die B 300 entlang. Wie die Polizei berichtet, wollte er dabei mit seinem Auto ein Fahrzeug überholen, das langsam vor ihm fuhr. Doch als der 44-jährige Mann links vorbeifuhr, scherte das Fahrzeug vor ihm ebenfalls nach links aus.

Der andere Fahrer auf der B 300 bei Winterrieden fuhr unerkannt davon

Der Autofahrer bemerkte das und wich nach links aus, um eine Kollision zu verhindern. Dabei landet er im Bankett – also im seitlichen, meist unbefestigte Randstreifen direkt neben der Fahrbahn. Der Fahrer des Wagens, der überholt werden sollte, fuhr unerkannt weiter. Die Polizeinspektion Memmingen bittet Zeugen, die das Überholen oder den anschließenden Unfall beobachtet haben, sich unter Telefon 08331/1000 zu melden. (AZ)