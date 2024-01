Baugerüst stürzt in Winterrieden um: Arbeiter hat Glück im Unglück

Ein Baugerüst ist in Winterrieden bei kräftigem Wind umgefallen. Ein Mann wurde leicht verletzt.

Das hätte auch weniger glimpflich enden können: Am Mittwochvormittag hat eine Windböe ein etwa zehn Meter langes Baugerüst in Winterrieden erfasst und zu Fall gebracht. Es streifte einen Arbeiter, der zu diesem Zeitpunkt am Boden stand. Ob er Glück hatte oder sich geistesgegenwärtig in Sicherheit brachte, vermag ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Anfrage nicht zu sagen. So oder so: Der Mann sei mit leichten Verletzungen davon gekommen. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich ins Krankenhaus.

Ein Fremdverschulden liege nicht vor, so der Polizeisprecher. Die Feuerwehren Winterrieden, Altenstadt und Babenhausen waren am Ort des Geschehens an der Straße Am Bach. (stz)