Bezirksmusikfest Winterrieden: Musikkapelle schaut mit bangem Blick auf Wetterprognosen

Die Vorbereitungen für das Bezirksmusikfest in Winterrieden laufen auf Hochtouren. Wie die Veranstalter mit dem vielen Regen der vergangenen Tage umgehen.

Der Wetterbericht wird in Winterrieden dieser Tage besonders genau verfolgt. Wird das Wetter am kommenden Wochenende besser? Denn dann findet das 58. Bezirksmusikfest im Bezirk 6 Memmingen des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) in der Gemeinde statt. Das Programm steht, seit Monaten laufen die Vorbereitungen. Der viele Regen der vergangenen Tage hat den Zeitplan allerdings durcheinander gebracht, die Helferinnen und Helfer mussten kurzerhand umdisponieren. Angesprochen auf die Stimmung im Ort, sagt Markus Grauer vom veranstaltenden Musikverein: "Für Nervosität ist momentan noch gar keine Zeit. Und die Vorfreude wäre noch größer, wenn der Regen aufhören würde."

Bezirksmusikfest Winterrieden: Festzelt an der Kellmünzer Straße steht schon

Eigentlich hätte am Freitag das große Festzelt an der Kellmünzer Straße aufgebaut werden sollen, in dem das Bezirksmusikfest und das 100. Jubiläum der Winterrieder Kapelle gefeiert wird. Weil es an diesem Tag aber wie aus Kübeln schütten sollte, wurde der Termin spontan vorgezogen. "Das Zelt steht zum Glück seit Mittwochabend", sagt Markus Grauer erleichtert. Bis zum Festwochenende werde nun drinnen aufgebaut, geschützt vor Regen. Es gilt, insgesamt rund 2400 Quadratmeter Zeltfläche auszustatten.

Ein paar Sorgen bereitet, dass der Boden recht aufgeweicht sein könnte. "Wir wollen das Gelände am liebsten gar nicht berühren", so Grauer. Holzboden und Hackschnitzel werden um das Zelt herum zwar Abhilfe schaffen. Doch was ist mit den Parkplätzen? Laut Grauer gibt es Ausweichflächen, falls die eigentlich vorgesehenen Wiesen zu nass sein sollten. Dann wären ein paar Schritte zu Fuß nötig, um zum Festzelt an der Kellmünzer Straße zu gelangen.

Ein "Probelauf" für das Festwochenende findet bereits am Mittwoch statt. Dann kommen rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamts Biberach in elf Bussen zum Essen und Trinken. Es habe eine entsprechende Anfrage gegeben und die Musikkapelle sagte zu.

Drei Tage Programm beim Bezirksmusikfest in Winterrieden

Da die Musikkapelle Winterrieden nur 24 Aktive zählt, wird das ganze Dorf für das Bezirksmusikfest mit anpacken. Laut Grauer halten alle zusammen: "Es sind um die 280 Helfer, die im Schnitt zweieinhalb Mal im Einsatz sind". Er ist optimistisch, dass die letzten Vorbereitungen problemlos vonstatten gehen werden. Das Programm am Festwochenende im Überblick:

Lesen Sie dazu auch

Freitag, 7. Juni: Los geht es mit einem Blasmusik-Cup. Teilnehmen werden die Musikkapellen aus Babenhausen, Kirchhaslach, Klosterbeuren, Weinried sowie die "KohEggeration", ein Zusammenschluss der Kohbachtaler und Egger Musikanten. Sie messen sich vor einer unabhängigen Jury und spielen um einen Pokal. In die Bewertung fließen sowohl musikalisches Können als auch Bühnenprogramm und Stimmung im Publikum ein. Einlass ist ab 18 Uhr, die erste Kapelle wird um 19 Uhr ausgelost, welche dann eine halbe Stunde später den Wettbewerb eröffnet. Zur Aftershow-Party übernimmt der Musikverein Osterberg.

Samstag, 8. Juni: Der Abend beginnt um 18 Uhr mit einem Sternmarsch der Kapellen aus Unterroth, Altenstadt-Illereichen, Kettershausen-Bebenhausen und Tussenhausen. Im Zelt auf der Bühne stehen ab 19 Uhr nacheinander die Gruppen Alpenblech, Muckasäck und Dorfheilige.

Sonntag, 9. Juni: Ab 9 Uhr wird ein Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin gefeiert. Daran schließt sich ein Frühschoppen im Festzelt an, zu dem der Musikverein Babenhausen spielt. Um 13 Uhr erklingt auf dem Sportplatz der große Gemeinschaftschor der Musikkapellen aus dem ASM-Bezirk. Mehr als 1500 Musikerinnen und Musiker spielen dort zusammen, ehe sich um 13.30 Uhr der Festumzug in Bewegung setzt. Laut Markus Grauer nehmen annähernd 60 Gruppen daran teil, davon rund 40 Musikkapellen, hinzukommen Fußgruppen und Festwagen. Anschließend stehen ein Fahneneinzug im Festzelt und Unterhaltung mit der Weinrieder Blasmusik auf dem Programm. Die Kapellen, die im April an den Wertungsspielen teilgenommen haben, werden prämiert. Den Ausklang ab 19 Uhr gestaltet die Musikkapelle Kirchhaslach.