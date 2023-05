Winterrieden

Brand einer Gartenhütte greift auf Wohnhaus über

Die Feuerwehr kämpfte am Samstagabend in Winterrieden auf einem Wohnanwesen gegen die Flammen.

Plus In einer Gartenhütte in Winterrieden bricht am Samstagabend ein Feuer aus. Die Flammen richten auch großen Schaden am angrenzenden Wohnhaus an.

Von Wilhelm Schmid

Sachschaden in sechsstelliger Höhe ist bei einem Brand am späten Samstagabend in Winterrieden entstanden. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Feuer in einer Gartenhütte ausgebrochen und hatten auch das daneben stehende Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen.

Ein Bewohner eines Wohnhauses an der Klosterbeurer Straße in Winterrieden hatte gegen 22.30 Uhr bemerkt, dass die an eine Garage angebaute Gartenhütte in Brand geraten war. Sofort wurden die Ortsfeuerwehr Winterrieden sowie Nachbarwehren alarmiert. Da der Brand an dem Garagenanbau bereits fortgeschritten war, konnte nicht verhindert werden, dass die von dort hochschlagenden Flammen unter dem Dachvorsprung des Wohnhauses in den Dachboden übergriffen. Die bereits stark beschädigte Gartenhütte konnte schnell gelöscht werden, das darin gelagerte Material fiel allerdings dem Brand zum Opfer.

