vor 18 Min.

Der FV Winterrieden ist mit 100 Jahren immer noch topfit

Plus 1923 hat alles angefangen: Damals gründeten Sportbegeisterte einen Fußballverein in Winterrieden. Jetzt hat der Verein als großes Team sein Jubiläum gefeiert.

Von Claudia Bader

Festabende müssen nicht förmlich oder gar steif sein – im Gegenteil. Die Feier zum 100. Geburtstag des Fußballvereins Winterrieden war ein harmonisches Zusammensein von Freunden. Sie bewies, wie jung und flexibel der Verein im Laufe des Jahrhunderts geblieben ist. Im Mittelpunkt von stimmungsvoller Musik, Rückblicken, Glückwünschen sowie Gruß- und Dankesworten stand die Ehrung von Mitgliedern, die dem Verein über viele Jahre hinweg die Treue gehalten oder sich besonders engagiert haben.

„Wir sind ein super Team!“ Das Lob von Vorsitzendem Michael Bayer galt allen, die in irgendeiner Weise zum Funktionieren des Sport- und Vereinslebens beigetragen haben. „Es ist erstaunlich, in welcher Breite sich der einst zum Zweck des gemeinsamen Fußballspielens gegründete Verein entwickelt hat“, sagte stellvertretender Landrat Stefan Winter. „Hier wird in allen vier Abteilungen gute Sozial- und Jugendarbeit geleistet“, lobte Bürgermeister Hans-Peter Mayer das breit gefächerte Programm, das der FVW seinen derzeit rund 480 Mitgliedern bietet. „Ihr habt euch breit aufgestellt und das Thema Sport in einer Weise geprägt, die ihresgleichen sucht“, sagte der Kreisvorsitzende des Bayerischen Landessportverbands (BLSV), Benjamin Adelwarth.

