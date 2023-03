Hohe Investitionen: Winterrieden muss Kredit aufnehmen

Plus Die Sanierung der Turn- und Festhalle sowie weitere Projekte führen dazu, dass Winterrieden am Jahresende voraussichtlich deutlich mehr Schulden haben wird.

Die Mitte Juni 2022 begonnene Sanierung der Turn- und Festhalle in Winterrieden ist erkennbar fortgeschritten. In das von langer Hand geplante Projekt wird die Gemeinde auch heuer sehr viel Geld stecken. Der Umbau mit Erweiterung des Kindergartens und der Ausbau der Rosenstraße erfordern ebenfalls beachtliche Ausgaben. Diese Investitionen führen dazu, dass sich der Schuldenstand der Kommune erhöhen wird.