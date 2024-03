Musikkapelle feiert 100-Jähriges – und freut sich auf den nächsten Höhepunkt

Plus Die Musikkapelle Winterrieden bekommt viel Lob und Respekt. Auch, weil zum zweiten Mal in wenigen Jahren ein Bezirksmusikfest gestemmt wird. Wie alles begann.

Mit knapp 1000 Einwohnern ist Winterrieden eine kleine Gemeinde. Großgeschrieben sind im Dorf aber Gemeinschaft und Zusammenhalt. Das war auch beim Festabend zum 100. Geburtstag der Musikkapelle offensichtlich. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger feierten ihre Musikerinnen und Musiker, die unter Leitung von Manfred Förg flott aufspielten. Im Mittelpunkt standen Ehrungen langjähriger Mitglieder sowie Vorausblicke auf das 58. Bezirksmusikfest im Bezirk 6 Memmingen des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM). Dieses Event richtet das Blasorchester zum Jubiläum aus.

Die Wertungsspiele finden am Freitag und Samstag, 13. und 14. April, statt sowie das Festwochenende von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Juni, informierte Vorsitzender Michael Sailer. "Wir wollen unser Dorf von der schönsten Seite präsentieren." Mit diesem Ziel werden auch die örtlichen Vereine sowie zahlreiche Bürgerinnen und Bürger mithelfen. "Seit 100 Jahren ist unsere Musikkapelle sowohl bei kirchlichen Festen als auch bei Veranstaltungen im Dorf präsent", sagte Bürgermeister Hans-Peter Mayer, der seit vielen Jahren im Blasorchester mitspielt.