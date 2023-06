Radfahrer stürzt in Winterrieden und wird schwer verletzt

Ein 59-Jähriger kommt mit seinem Fahrrad in Winterrieden vom Weg ab und stürzt eine Böschung hinunter. Eine andere Person findet den schwerverletzten Mann.

Weil ein Radfahrer bei einem Unfall in Winterrieden schwere Rückenverletzungen erlitten hat, ist am Sonntag der Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen. Gegen 16 Uhr, so teilt die Memminger Polizei mit, befuhr der 59-Jährige den Fahrradweg parallel zur Staatsstraße 2017. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Mann links von der Fahrbahn ab, stürzte eine kleine Böschung hinunter und kam zum Liegen. Ein kurze Zeit später vorbeikommender Zeuge sah den schwerverletzten Mann und informierte die Rettungsleitstelle. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber zu einer Klinik geflogen. (AZ)