Rückblick aufs Jubiläumsjahr

Die Musikkapelle Winterrieden konnte bei ihrer Jahresversammlung auf ein sehr erfolgreiches Musikerjahr zurückblicken. Bei 25 aktiven Musikern war jeder voll gefordert. Erster Vorsitzender Michael Sailer hob nochmals das sehr gelungene Bezirksmusikfest zum 100-jährigen Jubiläum hervor, das vor allem durch das harmonische Miteinander der Dorfbevölkerung machbar war. „Wir hatten Glück mit dem Wetter, sind dankbar, dass nichts passiert ist und stolz, die ganzen Festtage mit Bravour gemeistert zu haben“, merkte Sailer bei seinen Dankesworten an. Dirigent Manfred Förg war mit der Probenbeteiligung von 85 Prozent zufrieden. Er appellierte aber an mehr Pünktlichkeit und Konzentration bei den Musikproben. Probenbeste war Patricia Brecheisen, die nur einmal fehlte. Markus Grauer konnte einen guten Kassenstand vorweisen. Über die Aktivitäten der zwölf Jungmusiker berichtete Jugendleiterin Franziska Grauer. Chronist Josef Sailer präsentierte ein großes Fotobuch als Nachschlagewerk zum Jubiläumsjahr der Musikkapelle Winterrieden. Für 2025 stehen schon verschiedene Termine und Verpflichtungen an. Das traditionelle Auerbachfest findet vom 2. bis 4. Mai statt, an Pfingsten der Blasmusikcup in Olgishofen. Im Juli gibt es einen Auftritt beim Feuerwehrfest in Reichau und das Adventskonzert in der Pfarrkirche Winterrieden steigt am 30. November.

