Das Winterrieder Nahwärmenetz wächst weiter

In Zeiten des Klimawandels gewinnt der Einsatz einer umweltfreundlichen Wärmeerzeugung an Bedeutung. Was einige Kommunen derzeit noch planen, ist in Winterrieden weit fortgeschritten. Knapp fünf Jahre nach Start der Bauarbeiten im Juni 2020 werden mittlerweile 126 Häuser im Ort mit erneuerbaren Energien beheizt. 7,2 Kilometer Rohrleitungen hat die Firma Ruef Nahwärme mittlerweile im Ort verlegt. Und es geht zügig weiter, informiert Norbert Ruef, der das Unternehmen gemeinsam mit seinen Söhnen Daniel und Fabian führt.

