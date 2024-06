Sonnwendlauf: "Echte Laufsportler lassen sich von keinem Wetter abhalten"

Bereits zum 13. Mal lud der FV Winterrieden zum Sonnwendlauf ein. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ziehen den Lauf durch – trotz teilweise kräftigen Regens.

Konzentriert warteten die Laufsportlerinnen und Laufsportler auf dem Winterrieder Sportplatz auf das Startsignal. Dass es vom Himmel schon leicht tröpfelte, schien sie nicht zu stören. Auch als es wenige Minuten später kräftig zu regnen begann, ließen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des vom örtlichen Fußballverein bereits zum 13. Mal veranstalteten Sonnwendlaufs nicht ausbremsen. "Alle haben die gewählte Strecke bis zum Ziel durchgehalten", resümiert Michael Zangl vom Organisationsteam.

64 Läuferinnen und Läufer nahmen am Sonnwendlauf in Winterrieden teil

64 erwachsene Crossläuferinnen und Crossläufer sowie Nordic Walkerinnen und Walker aus der näheren Umgebung, aber auch aus dem Raum Memmingen, Mindelheim und Krumbach gingen an den Start. Darunter eine achtköpfige Gruppe des Frauenbunds Benningen. "Wir sind zwar süß, aber nicht aus Zucker", verriet eine Teilnehmerin mit Blick auf die dicken Regenwolken am Himmel. "Echte Laufsportler lassen sich von keinem Wetter abhalten", erklärte eine Frau aus Günz. "Bei Regen empfinde ich sportliche Aktivitäten viel angenehmer als bei glühender Hitze", sagte ihre Tochter.

Nachdem er einen Tag zuvor am Halbmarathon am Grüntensee teilgenommen habe, bilde dieser Sonnwendlauf keine Herausforderung mehr für ihn, verriet ein 48-jähriger Fellheimer. "Ich finde es super, dass der FV Winterrieden jedes Jahr die Initiative ergreift und diese Veranstaltung organisiert", schwärmte Walter Unger aus Niederraunau. Da es in seinem Umfeld nichts Ähnliches gebe, sei er bisher bei fast jedem Sonnwendlauf dabei gewesen. Aufgrund einer Verletzung habe er sich heuer aber erstmals für die nur 7,5 Kilometer lange Strecke entschieden.

11,5 Kilometer war die längste Strecke beim Winterrieder Sonnwendlauf

Auch der 11,5 Kilometer lange Rundkurs führte über Feld- und Waldwege zunächst um den Schlossberg südlich von Winterrieden, dann entlang des Höhenwegs nach Unterreichau. Von den Fischweihern aus ging es zum Forsthaus in Oberreichau und dann wieder in Richtung Winterrieder Sportplatz. Am Ziel wurden die oftmals nur wenige Meter hintereinander eintreffenden Läuferinnen und Läufer mit viel Applaus begrüßt. Nach einem stärkenden Pasta-Essen durften sie bei der Siegerehrung mit Prämierung der Gruppen Urkunden mit Zeitangaben entgegennehmen.

Beim 11,5 Kilometer langen Crosslauf der Männer siegte Johannes Mensch aus Niederraunau mit einer Bestzeit von 44 Minuten und 46 Sekunden. Beim 7,5 Kilometer Crosslauf der Damen erzielte Sarah Kirchmayer aus Günz mit 33 Minuten und 30 Sekunden die beste Zeit. Schnellster Nordic Walker auf der Strecke von 11,5 Kilometern war Stefan Frey aus Ottobeuren mit einer Bestzeit von einer Stunde, 34 Minuten und 55 Sekunden. Bei den Damen schaffte Marianne Unglert aus Winterrieden die 7,5 Kilometer lange Runde innerhalb einer Stunde, fünf Minuten und 38 Sekunden.

Nach mehrjähriger Pause fand heuer vorab wieder ein Extra-Lauf für Kinder und Jugendliche statt, bei dem 32 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitmachten. Auch sie legten sich kräftig ins Zeug. Bei den bis zu Sechsjährigen lag Niklas Walburger aus Winterrieden vorn, bei den Sieben- bis Zehnjährigen Felix Gneiser aus Egg sowie bei den Elf- bis 15-jährigen Paulina Kirchmayer aus Günz.