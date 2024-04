Unbekannte entwenden Anhänger von Baustelle in Winterrieden

Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines Diebstahls in Winterrieden aufgenommen. Sie bittet um Hinweise: Wer hat verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen?

Von einer Baustelle in Winterrieden ist vor einigen Tagen ein Anhänger gestohlen worden. Dem Polizeibericht von Freitag zufolge ereignete sich die Tat im Zeitraum von Mittwoch, 17. April, bis Dienstag, 23. April. Die betrofene Baustelle befindet sich in der Straße Am Steigacker. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt sich um einen Kippanhänger zum Verladen von Fahrzeugen der Marke Brian James, Typ T-02-T. Zugelassen ist der Hänger auf den Landkreis Neu-Ulm. Die Polizei Memmingen bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Die Dienststelle fragt: Wer hat verdächtige Fahrzeuge oder Personen im oben genannten Zeitraum im Bereich Am Steigacker wahrgenommen? Mitteilungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 08331/1000 entgegen. (AZ)