„Wir sind begeistert“: So beurteilen Frauen den neuen Bewegungsparcours am Roggenburger Weiher

Roggenburg

Neue Fitnessgeräte laden entlang des Roggenburger Weihers zwischen Biberach und Meßhofen zum Trainieren ein. Eine Frauengruppe hat sie für uns getestet.
Von Manuela Rapp
    Diese Benutzerinnen empfehlen: Einfach mal den Bewegungsparcours entlang des Roggenburger Weihers ausprobieren.
    Diese Benutzerinnen empfehlen: Einfach mal den Bewegungsparcours entlang des Roggenburger Weihers ausprobieren. Foto: Manuela Rapp

    Ein Bewegungsparcours im Freien, der jederzeit zugänglich und barrierefrei ist, und das alles in wunderschöner Lage: Wo gibt es das? Na entlang des Roggenburger Weihers. Erst im Juli wurde er eingeweiht. „Das Thema Bewegung ist wichtig“, findet Sandra Anders-Hochenbleicher. Dranbleiben müsse man, denn: „Wer rastet, der rostet“, zitiert die Quartiersmanagerin des Roggenburger Strategieprozesses „Gut alt werden können“ ein altbekanntes Sprichwort. „Selber etwas tun, das ist so wichtig“, betont sie.

