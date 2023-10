Witzighausen

14:00 Uhr

Auffahrunfall in Witzighausen: 5000 Euro Schaden

An der Einmündung der Weißenhorner Straße in die Wullenstetter Straße in Witzighausen sind am Mittwochnachmittag zwei Autos zusammengestoßen.

Auf ungefähr 5000 Euro beziffert die Polizei den Sachschaden, der am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Witzighausen entstanden ist. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 51-Jährige mit ihrem Auto die Weißenhorner Straße. An der Einmündung zur Wullenstetter Straße hielt sie ihr Fahrzeug an. Ein ihr nachfolgender 38 Jahre alter Autofahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Wagen auf das Fahrzeug der 51-Jährigen auf. (AZ)

