Zukunftswald aus Bäumen mit Migrationshintergrund?

Es prasseln gerade viele besorgniserregende Nachrichten hernieder auf alle, denen der Wald am Herzen liegt. Auch Illertissens Revierförster Bernd Karrer hat erst einmal keine besseren. „Wir fahren mit Vollgas an die Wand“, schlussfolgert er aus den vorliegenden Klimadaten. Seien weltweit die Temperaturen zum vorindustriellen Niveau um 1,5 Grad angestiegen, betrage der Anstieg in Deutschland mittlerweile sogar drei Prozent.

Thomas Vogel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bernd Karrer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis