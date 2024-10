Unaufmerksam im Berufsverkehr: Wo die meisten Auffahrunfälle passieren

Feierabend: Die Straßen sind voll, der Verkehr läuft zäh und vor den Ampeln staut es sich. Weil Autofahrerinnen und Autofahrer nicht genügend Abstand zu den Fahrzeugen vor ihnen einhalten, kommt es dabei immer wieder zu Auffahrunfällen – in der Kemptener Straße in Senden zuletzt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Ein Sprecher der Polizei erklärt, wo und wann besonders viele Auffahrunfälle im Landkreis Neu-Ulm passieren. Und er hat eine gute Nachricht.

In Neu-Ulm passieren landkreisweit die meisten Verkehrsunfälle

Wie viele Auffahrunfälle im Landkreis tatsächlich pro Jahr passieren, kann Christian Lindstedt vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West nicht eindeutig sagen. Diese Fälle zählen in der Polizeistatistik nämlich zur generellen Unfallursache „Abstand“, bei der auch der Seitenabstand gemeint sein kann. Trotzdem kann Lindstedt mit Sicherheit sagen, dass sich die Zahlen nicht in einem unüblich hohen Bereich bewegen.

Auch „Hotspots“, also Zonen, in denen besonders viele Auffahrunfälle passieren, gibt es laut dem Polizeisprecher im Landkreis Neu-Ulm nicht. „Aber wir sehen schon, dass es in Neu-Ulm und Senden im vergangenen Jahr mehr Unfälle dieser Art gab“, räumt er ein. Das hänge damit zusammen, dass es in den Städten aufgrund der höheren Einwohnerzahlen mehr Berufspendlerinnen und -pendler gebe, und damit auch mehr Fahrzeuge und Verkehr.

Besonders in den „innerstädtischen Bereichen“ sei die Zahl der Verkehrsunfälle, die auf einen fehlenden Sicherheitsabstand zurückzuführen sind, etwas höher. So etwa in der Europastraße, der Memminger Straße und der Augsburger Straße in Neu-Ulm sowie der Kemptener Straße und der Hauptstraße in Senden. Selbst dort seien die Unfallzahlen aber nicht besorgniserregend, versichert der Polizeisprecher.

Polizeisprecher Lindstedt: Warnhinweis nicht immer sinnvoll

Besonders hoch schätzt Christian Lindstedt das Risiko für einen Auffahrunfall ein, wenn die Fahrerin oder der Fahrer in Eile ist – und wenn der Verkehr stockt: „Weil man vermeiden will, dass jemand in die Lücke vor einem fährt, hält man den Abstand meistens etwas knapper.“ Ist die Fahrerin oder der Fahrer unaufmerksam und bekommt nicht mit, dass das Fahrzeug vor ihr oder ihm abbremst, ist die Gefahr für eine Kollision dadurch deutlich erhöht.

Wäre ein Warnhinweis an den betroffenen Stellen sinnvoll? „Grundsätzlich ist das keine schlechte Idee“, findet Lindstedt, „allerdings würde sich der Schilderwald so nur noch mehr verdichten“. Üblich ist deshalb ein anderes Vorgehen: Durch die Auswertung der Unfallzahlen kann die Polizei Stellen erkennen, an denen besonders viele Unfälle passieren. In Abstimmung mit der entsprechenden Gemeinde oder Stadt wird dann geprüft, ob die Verkehrsführung an diesen Stellen geändert werden muss.