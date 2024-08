Mesnerin geht mit vielen schönen Erinnerungen in den Ruhestand

Irgendwann muss einmal Schluss sein. Das dachte sich auch Helene Ölberger, nachdem sie genau 20 Jahre und vier Monate als Mesnerin in der Wullenstetter Kirche Mariä Verkündigung ihren zuverlässigen und aufopferungsvollen Dienst verrichtet hatte. Am 28. Juli gab es schon den Abschiedsgottesdienst für sie, aber jetzt kommt die 76-Jährige erst so richtig im Ruhestand an, natürlich ohne der Kirche den Rücken zu kehren. Es ist ihr Gotteshaus, in dem sie so lange gewirkt hat.

