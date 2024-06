Zu schnell im verkehrsberuhigten Bereich? Anwohner packt Fahrer am Hals

Einem Anwohner ist offenbar der Kragen geplatzt, als ein Fahrer zu schnell in einem verkehrsberuhigten Bereich in Wullenstetten unterwegs war.

Zu einem Streit mit Handgreiflichkeiten ist es am frühen Samstagabend in Wullenstetten zwischen dem Fahrer eines Transporters und einem Anwohner gekommen. Der 47-jährige Anwohner hielt den Fahrer laut Polizeibericht an, weil dieser anscheinend zu schnell durch den verkehrsberuhigten Bereich gefahren war. Nach einem Wortgefecht soll der Anwohner den Fahrer aus dem Transporter gezogen, am Hals gepackt und ins Gesicht geschlagen haben. Der 33-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Gegen den Anwohner wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. (AZ)