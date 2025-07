Mehr als zehn Autos in Illerberg verkratzt: Waren es Kinder?

Haben spielende Kinder im Panoramaweg in Illerberg eine ganze Reihe von Autos beschädigt? Der Verdacht steht im Raum, nachdem sich ein betroffener Autobesitzer bei der Polizei gemeldet hat. Dem Polizeibericht zufolge wurde die der Inspektion Illertissen am Samstagvormittag über die „Sachbeschädigungsserie“ entlang des Panoramaweges informiert. Demnach spielten am Donnerstag, 17. Juli, nachmittags mehrere Kinder auf der Straße. Ein Zeuge beobachtete die spielenden Kinder und bemerkte daraufhin einen Schaden an seinem Auto. Nach Angaben der Polizei stellte sich heraus, dass mehr als zwölf Fahrzeuge beschädigt und verkratzt wurden. Der Gesamtschaden wird bislang auf ungefähr 20.000 Euro geschätzt. (AZ)

