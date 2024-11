Entspannt Durchatmen im Ferien- und Kräuterlandhof Spaun

Der Ferien- und Kräuterlandhof von Margit und Peter Spaun ist ein Ort zum Durchatmen. Er liegt am südlichen Ortsrand von Zaiertshofen, dem kleinsten Ortsteil von Kettershausen. Also mitten in der Natur und fernab von hektischen, großen Straßen. Neben dem Hofgebäude, in dem idyllischen Obstgarten, stehen alte und junge Bäume, wachsen Wildsträucher. Hier findet man Nischen zum Ausruhen und Innehalten.

Dort stehen auch drei verträumt anmutende, gemütliche und mit dem nötigen Komfort eingerichtete Blockhäuser. „Vor 20 Jahren begann unsere Blockhausromantik“, berichtet Margit Spaun. Seitdem kommen hierher Gäste. Es sind Familien genauso wie Singles, die ihre Ferien, den Urlaub oder nur ein kurzes Wochenende abseits vom Massentourismus erleben wollen. „Wir haben viele Stammgäste“, sagt Margit Spaun, die wie ihr Mann nicht für die Zeitung fotografiert werden möchte.

Gäste aus Übersee im Unterallgäu in Zaiertshofen

Wie sie erzählt, kommen die Gäste aus der Umgebung, genauso wie von weiter her. „Unser Kräuterlandhof ist auch über die Landesgrenze hinaus bekannt“, berichtet sie, nennt Länder wie Italien, Spanien und sogar die USA, aus denen Reisende zu ihnen gekommen seien. Zu den Blockhäusern kam im Jahr 2019 ein Tiny-Haus. Es fügt sich ein in das große Gelände rund um das Hofgebäude, zu dem auch ein Grillplatz und eine ehemals landwirtschaftlich genutzte Scheune gehören.

Hier findet man heute allerlei Spielsachen und Lektüren zum Schmökern, also Beschäftigungsmöglichkeiten etwa für regnerische Tage. Zum Hof gehört ferner eine kleine Tierschar aus Ziegen, Schafen, Hühner, Hasen und Katzen. Die Stimmung auf dem Anwesen ist an diesem ruhigen Novembertag friedlich und bis auf das gerade eingesetzte Meckern von Ziege Matteo still. Beim Rundgang durch das kleine Naturparadies gelangt man an eine mächtige Eiche. Für Margit Spaun ist der Platz bei dem 150 Jahre alten Baum ein besonderer Ort zum Durchatmen und Energietanken. Beim Weitergehen erzählt sie, dass sie für ihr Gartenreich erst kürzlich die Plakette „Naturgarten“ verliehen bekommen hat.

Wie vor 55 Jahren die „Ferien auf dem Bauernhof“ begannen

Der Hof wurde früher von ihren Eltern bewirtschaftet. Bereits von 55 Jahren boten diese hier „Ferien auf dem Bauernhof“ an. Das als eine der ersten Möglichkeiten im Unterallgäu. Sie selbst hat eine Ausbildung zur Allgäuer Kräuterbäuerin, Allgäuer Wildkräuterführerin und Kneipp-Gesundheitstrainerin absolviert. Der Hof ist ein „Anerkannter Allgäuer Kräuterlandhof“. Ihre Gäste haben hier die Möglichkeiten, Kräuter mit allen Sinnen zu erleben. Vom gemeinsamen Sammeln, über das Vorbereiten der aromatischen Pflanzen zum Trocknen bis hin zur Verwendung in der Kräuterküche. Abhängig von der Jahreszeit können die Gäste zudem im Naschgarten Beeren pflücken, erhalten Führungen durch den Gemüsegarten oder auch durch Baumschulkulturen. Letzteres bei ihrem Nachbar Max Weber.

Zwischen seinem Gartenbetrieb und dem Bereich des Kräuterlandhofs gibt es keine sichtbare Grenze. Vielmehr verschiedene gemeinsame Beete zur gemeinsamen Selbstversorgung. Hier wachsen jetzt im November noch Blumenkohl, Wintersalat, Mangold und Brokkoli. Im eignen Anbau von Obst und Gemüse zur Selbstversorgung sieht Margit Spaun auch einen allgemeinen Trend, gerade bei jungen Familien. So vermittelt sie ihren Gästen Wissen rund ums Säen, Pflanzen bis hin zu Ernte und Haltbarmachen. „Es liegt mir sehr am Herzen, dass dieses Wissen nicht verloren geht“, betont sie. Mit selbstgemachten Säften, Marmelade, Chutneys, Kräutersalz, Sauerkraut und eingelegtem Gemüse, präsentiert sie in ihrem „Kräuterhexenhaus“ – wie sie es nennt – verschiedene Wege des Haltbarmachens.

Icon Vergrößern Ziege Matteo gehört zu der kleinen Tierschar auf dem Hof. Foto: Zita Schmid Icon Schließen Schließen Ziege Matteo gehört zu der kleinen Tierschar auf dem Hof. Foto: Zita Schmid

Zudem gibt sie mit eigenen Teemischungen oder dem sogenannten Oxymel, einer Mixtur aus Essig, Honig und Heilpflanzen, einen Einblick in die Gesundheitsküche. Hier lagern ihre getrockneten Kräuter und Pflanzen, beschriftet in Papiertüten. Es sind eine ganze Menge. Von Birkenblätter, Basilikum, Brennnessel, Minze, Rosmarin, bis hin zu Lindenblüten, Lavendel oder dem Einjährigen Beifuß. Die diesjährige Ernte rund um Kräuterlandhof und Naturgarten war offensichtlich gut und der Winter kann kommen. Herbststimmung.

Icon Vergrößern Der Ferien- und Kräuterlandhof Spaun mit Blockhäusern und einem Tinyhouse liegt am Ortsrand von Zaiertshofen. Foto: Zita Schmid Icon Schließen Schließen Der Ferien- und Kräuterlandhof Spaun mit Blockhäusern und einem Tinyhouse liegt am Ortsrand von Zaiertshofen. Foto: Zita Schmid