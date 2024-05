Landkreis Neu-Ulm

Zu Hause in Europa: Diese Projekte in der Region fördert die EU

Plus Brüssel ist weit weg, aber die Europäische Union wirkt vielerorts näher, als man denkt. Sieben ermöglichte Projekte im Kreis Neu-Ulm und der Umgebung.

Von Sophia Krotter

Bei der Europäischen Union denken viele an den Euro, internationale Handelsbeziehungen oder Gesetze aus dem Europäischen Parlament. Was in Brüssel entschieden wird, erscheint oft weit weg – dabei wirkt die EU auch direkt vor der Haustür, zum Beispiel in Unterroth, Elchingen oder Weißenhorn: Insgesamt 2,2 Millionen Euro an EU-Geldern flossen von 2014 bis 2022 in regionale Projekte im Landkreis Neu-Ulm. Ermöglicht wird die Förderung durch das Programm Leader.

So unterstützt die Europäische Union unsere Städte und Gemeinden

Leader ist ein EU-weites Programm, durch das Menschen in ländlichen Räumen die Möglichkeit bekommen, ihre Regionen gemeinsam weiterzuentwickeln. Dafür organisieren sie sich in sogenannten Lokalen Aktionsgruppen, von denen es europaweit rund 2700, in Bayern insgesamt 70 gibt.

