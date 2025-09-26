Schließdienst für Friedhofs-WC ist geregelt

Wer öffnet und schließt das neue WC auf dem Friedhof Jedesheim? Die Übernahme des Schließdienstes der WC-Anlage an der Leichenhalle Jedesheim durch den Mesner ist nicht möglich, das hat die Stadt in der jüngsten Sitzung bekannt gegeben. Da die Anlage mit einem Zeitschloss versehen ist, müsse kein Schließdienst durch den Hausmeister oder Bereitschaftsdienst erledigt werden. Die Öffnungszeiten der WC-Anlage seien an die Öffnungszeiten des Friedhofs gekoppelt. (kam)

