Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Zugänglichkeit der Toilettenanlage auf dem Friedhof Jedesheim ist jetzt geregelt.

Illertissen

Schließdienst für Friedhofs-WC ist geregelt

Neue Toilettenanlage an der Leichenhalle ist zu den Öffnungszeiten des Friedhofs zugänglich.
    • |
    • |
    • |
    Teil der Friedhofsanierung in Jedesheim war auch der Bau einer Toilette.
    Teil der Friedhofsanierung in Jedesheim war auch der Bau einer Toilette. Foto: Karen Annemaier (Archiv)

    Wer öffnet und schließt das neue WC auf dem Friedhof Jedesheim? Die Übernahme des Schließdienstes der WC-Anlage an der Leichenhalle Jedesheim durch den Mesner ist nicht möglich, das hat die Stadt in der jüngsten Sitzung bekannt gegeben. Da die Anlage mit einem Zeitschloss versehen ist, müsse kein Schließdienst durch den Hausmeister oder Bereitschaftsdienst erledigt werden. Die Öffnungszeiten der WC-Anlage seien an die Öffnungszeiten des Friedhofs gekoppelt. (kam)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden