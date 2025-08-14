„Bei E-Zügen geht die Post ab“: So will die Bahn die Probleme auf der Strecke Kempten - Ulm lösen

Wer auf der Strecke Kempten – Ulm mit dem Zug unterwegs ist, braucht immer wieder starke Nerven. Die Verbindung gleicht einer Zitterpartie. Ob Anschlusszüge zum Beispiel zum Fernverkehr erreicht werden, ist alles andere als sicher. Die vielen Berufspendler aus dem Allgäu sind es fast schon gewohnt, dass die Verbindung häufig nicht wie angekündigt klappt.

Zuletzt berichtete ein Fahrgast von besonders vielen Verspätungen. Er nutzte die Strecke in einem Zeitraum von etwa zwei Wochen achtmal - davon waren sieben Verbindungen unpünktlich. In einem Fall erreichte der Zug sein Ziel in Kempten 90 Minuten zu spät. Das Hauptproblem brachte der Zugbegleiter bei einer Durchsage in Ulm so auf den Punkt: Weil die Strecke nur eingleisig ist, werde der Zug immer wieder außerplanmäßig halten - und sich der Zug verspäten.

Die Bahn und der Freistaat wollen die Situation verbessern - doch bis die Fahrgäste das spüren, wird es wohl noch viele Jahre dauern.

Zweigleisiger Ausbau? Pläne nicht bekannt

Ein Blick in die Geschichte: Der Bau der eingleisigen Strecke Kempten - Neu-Ulm, von der Stadt Memmingen vorangetrieben, geht zurück in die 1860er Jahre. Der erste Abschnitt Ulm – Memmingen wurde laut Zeitung des Vereins Deutscher Eisenbahn-Verwaltungen am 11. Oktober 1862 eröffnet. Heute ist ein Problem der Strecke, dass sie eingleisig ist: Bahnhöfe, wie zum Beispiel in Illertissen, müssen genutzt werden, um Züge vorbeizulassen. Das führt in der Praxis dazu, dass ein Zug dort auch mal längere Zeit zum Stillstand kommt, bis der andere vorbeigefahren ist. Frühere Pläne, die komplette Strecke mit zwei Gleisen auszustatten, sind der Bahn aber nicht bekannt, teilt eine Sprecherin mit.

Einer, der sich gut mit Verkehrs- und Bahnthemen auskennt, ist Eberhard Rotter aus Weiler-Simmerberg (Kreis Lindau). Er gehörte über 20 Jahre dem Landtag an und sitzt im Aufsichtsrat der Bayerischen Eisenbahngesellschaft. Er bestätigt: „Eine komplette Zweigleisigkeit war nie ernsthaft Thema.“

„Wir müssen versuchen, Machbares zu fordern“

Warum zwei Gleise ein Problem sind: Rotter sagt, die etwa 85 Kilometer lange Strecke mit zwei Gleisen auszustatten, „ist hochkomplex“. Herausforderungen rund um Grundstücksfragen, hohe Kosten und geografische Voraussetzungen, wären wohl nur schwer zu lösen. „Wir müssen versuchen, Machbares zu fordern – und nicht immer komplett alles“, sagt Rotter. Auch dann, wenn eine komplette Zweigleisigkeit natürlich schön wäre.

Wie sieht die Lösung laut Freistaat aus? Der Freistaat und die Bahn wollen die Illertalbahn von Ulm über Memmingen und Kempten elektrifizieren. Teile der Strecke, zwischen Finningerstraße und Senden (beides südlich von Neu-Ulm) sowie Kellmünz und Pleß (nördlich von Memmingen), sollen zweigleisig werden. Die Bayerische Eisenbahngesellschaft will die Zugzahlen dann um 20 Prozent erhöhen. Diese zweigleisigen Abschnitte „würden deutlich helfen, die Pünktlichkeit zu erhöhen, weil man das im Fahrplan direkt berücksichtigen kann“, sagt Rotter.

Sprich: Die Züge können sich planmäßig an diesen Stellen begegnen. Und auch die Bahn ist überzeugt: Damit werden Verspätungen reduziert. Noch ein Vorteil, den Rotter sieht: Ist die Strecke mal elektrifiziert, könne im nächsten Schritt der Anschluss bis nach Oberstdorf folgen.

E-Züge haben gegenüber Dieselloks viele Vorteile

Vorteile von E-Zügen gegenüber Dieselloks nutzen: Elektrische Züge haben laut Bahn Vorteile gegenüber den Dieselloks, die aktuell ins Allgäu fahren. Sie sind klimafreundlicher, leiser (entlasten die Anwohner), beschleunigen schneller und sind effizienter, weil beim Bremsen Energie zurückgewonnen werde. Die Unterschiede kennt auch Rotter - er beschreibt sie so: „Im Vergleich zu herkömmlichen Zügen merkt man, bei E-Zügen geht die Post ab.“

Wie weit ist das Projekt? Aktuell läuft laut Bahn die Vorplanung für die Elektrifizierung. Verschiedene Varianten werden mit Blick auf die Trassen für die zwei Gleise untersucht. Außerdem schauen Experten, welche Bahnübergänge neu gebaut werden müssten. Aktuell finden auch Baugrunduntersuchungen entlang der Strecke statt. Die Ergebnisse der Vorplanung werden laut der Bahnsprecherin im Oktober bekannt gegeben. Anschließend entscheidet sich der Freistaat für eine Variante. Es folgen aufwendige Planungen rund um Genehmigung und Planfeststellungsverfahren, bevor Bagger rollen und gebaut wird.

Es könnte noch viele Jahre dauern

Wann rollt der erste E-Zug? Da will sich die Sprecherin der Bahn nicht festlegen. Zum jetzigen Zeitpunkt sei eine Aussage zu unsicher, da es Faktoren gebe, die nicht im Einflussbereich der Bahn liegen. Entscheidend sei zum Beispiel, wie lange es bis zum Planfeststellungsbeschluss dauere. Dieser werde für Ende dieses Jahrzehntes erwartet. Denn daran sind auch Anwohner, betroffene Grundeigentümer oder Umwelt- und Naturschutzverbände beteiligt. Sie können bei dem Vorhaben mitreden und werden angehört. Das könne „zu Änderungen am Plan führen“, sagt die Bahnsprecherin. Die Entscheidung über das Vorhaben trifft letztendlich das Eisenbahnbundesamt.

Weitere Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.