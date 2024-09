Zwei neue Spieler für die Devils Ulm/Neu-Ulm

Mit Noel Oberrauch und Nikita Manuilov hat der Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm zwei weitere Spieler verpflichtet. Der 21-jährige Oberrauch ist gebürtiger Bozener, er hat einen deutschen Pass und wechselt aus der Regionalliga Nord von den Salzgitter Icefighters an die Donau. Nach Stationen in seiner italienischen Heimat zog es ihn als 17-Jährigen nach Deutschland. Er spielte dort für den EV Landshut, beim Deggendorfer SC und schließlich in Niedersachsen. VfE-Geschäftsführer Patrick Meißner freut sich über diesen Neuzugang: „Mit Noel bekommen wir einen stark defensiv arbeitenden Stürmer, der sowohl als Center als auch auf dem Flügel eingesetzt werden kann.“

Der 18-jährige Manuilov wird per Förderlizenz als dritter Torhüter für die Devils und weiterhin auch für den EV Ravensburg spielen. Der Erbacher war bereits in der U11 und U13 bei den Young Devils aktiv und kehrt jetzt wieder zu seinen Heimatverein zurück. Für den hat er schon in der vergangenen Saison im Inline-Hockey gespielt. In dieser Sportart gehört Manilov auch zum Kader der Nationalmannschaft.