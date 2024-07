Zwei Unentschieden in den letzten Tests des SSV Ulm 1846 Fußball

Nicht mehr ganz eine Woche ist es noch hin bis zum Saisonstart in der 2. Bundesliga – beim SSV Ulm 1846 Fußball und im Umfeld des Vereins wachsen die Spannung und die Vorfreude. Inzwischen wurden 7500 Dauerkarten verkauft, das ist eine Steigerung um 150 Prozent im Vergleich zur vergangenen Saison. Auch der Vorverkauf für das erste Heimspiel gegen den FC Kaiserslautern lief nach Angaben des Vereins hervorragend. In kürzester Zeit waren die meisten Tickets vergriffen. Wenige Restkarten sind derzeit wieder online verfügbar.

Noch eine gute Nachricht: Im Zuge der Umbaumaßnahmen wurde die Kapazität des Donaustadions geringfügig um 400 Plätze im Block E erweitert. Jetzt haben 17.400 Zuschauer und Zuschauerinnen Platz im Ulmer Fußballtempel.

Dennis Chessa trifft für den SSV Ulm 1846 Fußball

Die doppelte Generalprobe für den Saisonauftakt in der 2. Bundesliga gegen Kaiserslautern absolvierten die Spatzen am Wochenende gegen zwei Drittligisten. Am Samstag mussten sie sich beim FC Ingolstadt vor 300 Zuschauern und Zuschauerinnen mit einem 1:1 begnügen – trotz mehr Ballbesitz, besserer Chancen und obwohl sie das Spiel meist kontrollierten. Dennis Chessa erzielte nach einer halben Stunde den Führungstreffer für Ulm, Dennis Borkowski antwortete mit dem schnellen Ausgleich. In der zweiten Halbzeit gab es weitere Chancen für den Zweitliga-Aufsteiger, die dickste davon für Felix Higl, der bald nach Wiederbeginn an den Pfosten köpfte. Am Sonntag spielte Ulm in Aitrach gegen den Drittliga-Aufsteiger VfB Stuttgart II und auch diese Partie endete mit einem Unentschieden, obwohl es sehr lange nach einem Sieg für die Spatzen ausgesehen hatte. Die waren durch die Treffer von Maurice Krattenmacher (8.) und Semir Telalovic (44.) mit 2:0 in Führung gegangen. Dieser Vorsprung hielt bis zur 83. Minute, dann gelangen Stuttgart noch zwei späte Treffer zum 2:2-Ausgleich.