Buntes Markttreiben auf dem Johannimarkt in Allmannshofen

Am 22. und 23. Juni 2024 lädt der alljährliche Johannimarkt in Allmannhofen zum Stöbern und Schlemmen auf das Gelände des Klosters Holzen ein. Was an den Markttagen geboten ist.

Einladende Marktstände, Live-Musik, ein gemütlicher Biergarten unter Kastanienbäumen und ein vielfältiges Angebot an Leckereien – darauf können sich die Besucherinnen und Besucher des diesjährigen Johannimarkts freuen. Dieser findet am Samstag, 22., und Sonntag, 23. Juni 2024, traditionell wieder im Kloster Holzen statt.

An beiden Markttagen wird es ein großes Angebot an Händlerständen sowie kulinarischen Köstlichkeiten geben. Ein Marktaufgebot mit klassischen Fieranten und auch regionalen Händlern lädt zum Bummeln und Stöbern ein. Darüber hinaus wird mit Leckereien wie Brathähnchen, Wurstsalat, Spiralkartoffeln oder auch Süßwaren und mit allerlei Getränken für das leibliche Wohl gesorgt. Im Biergarten kann man unter imposanten Kastanienbäumen gemütlich zusammensitzen sowie Speis und Trank genießen. Ab dem frühen Abend gibt es zusätzlich zum üblichen Ausschank frisch gezapftes Bier von der Weizenbar. Ein Zelt bietet vor Ort Schutz, für den Fall von schlechtem Wetter.

Kinderunterhaltung und Live-Musik auf dem Johannimarkt

Auch die Kleinsten kommen auf dem Johannimarkt nicht zu kurz: Verschiedene Attraktionen für Kinder wie eine klassische Schiffsschaukel, zwei Karussells und eine Schießbude sind geboten.

Am Samstag beginnt der Jahrmarkt um 13 Uhr. Ab 18.30 Uhr sorgen die Banzger Blosn aus Binswangen mit Live-Musik für ausgelassene Stimmung im Biergarten, welcher noch bis tief in die Nacht hinein geöffnet sein wird. Der darauffolgende Marktsonntag startet um 8.30 Uhr mit einem Festgottesdienst. Bei gutem Wetter findet dieser im Innenhof des Klosters, bei schlechtem Wetter in der Klosterkirche statt. Ab 9.30 Uhr ist dann der offizielle Beginn des Markttreibens. Für musikalische Höhepunkte des Tages sorgen am Sonntag die Ehinger Musikanten im Festzelt vor Ort, die ab 10.30 Uhr das Frühshoppen begleiten und nochmals ab 15 Uhr auftreten werden.

Am Sonntag, 23. Juni 2024, beginnt um 8.30 Uhr der traditionelle Festgottesdienst im Kloster Holzen. Foto: Markus Stettberger

Unterstützung für Betroffene des Hochwassers an der Schmutter

Das Hochwasser in den Orten an der Schmutter ist zwar noch nicht lange her, doch das beliebte Markttreiben ist von den Folgen nicht betroffen und kann ohne Einschränkungen stattfinden. Dennoch möchte man Solidarität gegenüber den Geschädigten aus der Region zeigen und diese unterstützen.

Daher wird es auch in diesem Jahr wieder die beliebte Fotobox am Eingang des Biergartens geben, deren kompletter Erlös zur Unterstützung an die Betroffenen des regionalen Hochwassers gespendet wird.

Zusätzlich wurde ein lokales Spendenkonto von der Gemeinde Allmannshofen eingerichtet, auf welches Geldspenden für lokale Hochwasser-Betroffene des Gemeindegebiets Allmannshofen überwiesen werden können.

Spendenaktion Hochwasserhilfe: Infos zur Spendenhilfe

Geldspenden für die Hochwasser-Betroffenen des Gemeindegebiets Allmannshofen können auf das Hilfskonto der Gemeinde eingehen:

IBAN: DE40 7206 2152 0007 1012 60

Verwendungszweck: Spende Hochwasser 2024

Die wichtigesten Infos zum Johannimarkt 2024 auf einen Blick

Veranstaltungszeitraum

22. Juni 2024 ab 13 Uhr

23. Juni 2024 ab 9.30 Uhr

Festgottesdienst

23. Juni 2024 ab 8.30 Uhr

Veranstaltungsort