Wie Vereine im Landkreis Aichach-Friedberg durch die Pandemie kommen

Plus Viele junge Menschen sind im Wittelsbacher Land in Vereinen aktiv. Doch hat die Aktivitäten zum Stillstand gebracht. Wie die Gruppierungen damit umgehen.

Gemeinsam musizieren, sporteln oder den neuesten Klatsch und Tratsch austauschen – Vereine sind auch für junge Menschen ein wichtiger Teil ihres Lebens. Aber das Vereinsleben ist seit Corona nicht mehr, wie es vorher war. Abstandsregelungen und abgesagte Veranstaltungen treffen auch die Gruppierungen im Landkreis Aichach-Friedberg hart und machen das gewohnte Vereinsleben nahezu unmöglich. Onlineunterricht stellt hierbei gerade bei den jüngeren Mitgliedern oft keine echte Alternative dar.