Alle Zahlen auf einen Blick: So verändert sich das Klima in der Region

Von Jonathan Lindenmaier, Jakob Stadler - 26. August 2022

Der Klimawandel hat Auswirkungen auf unsere Region. Die Temperatur steigt, die Zahl der kalten Tage sinkt. Unser Klimaausblick zeigt, wie stark.

Wenn von den Folgen des Klimawandels gesprochen wird, haben viele Menschen abbrechende Eisschollen und vom Untergang bedrohte Südseeinseln vor Augen. Doch auch direkt vor der eigenen Haustüre wird der Klimawandel für starke Veränderungen sorgen – und tut es teilweise bereits. Wie sich die Erderwärmung in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis konkret auswirkt, zeigen Daten, die das Climate Service Center Germany (GERICS) veröffentlicht hat. GERICS gehört zum Helmholtz-Zentrums Hereon – die Helmholtz-Gemeinschaft ist die größte Forschungsorganisation in Deutschland.

