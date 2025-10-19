15-Jähriger auf Kleinkraftrad verletzt sich in Deisenhausen

Ein 15-Jähriger hat sich bei einer Fahrt mit einem Kleinkraftrad am späten Samstagabend in Deisenhausen schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 15-Jährige gegen 22.20 Uhr die Hauptstraße in nordwestlicher Richtung. Beim folgenden Abbiegevorgang nach links in den Schloßberg geriet der Jugendliche aufgrund eines Fahrfehlers mit seinem Gefährt auf die dortige mit feuchtem Laub bedeckte Grünfläche, so die Polizei. Dadurch rutschte das Hinterrad seines Fahrzeugs zur Seite weg. Dem Jugendlichen gelang es zwar anschließend sein Kleinkraftrad wieder auf die Fahrbahn zu lenken, jedoch prallte er im weiteren Verlauf beinahe frontal gegen eine Steinmauer eines angrenzenden Anwesens. Dabei wurde der rechte Unterschenkel des 15-Jährigen zwischen besagter Mauer und dem Zweirad eingequetscht. Der schwer verletzte Jugendliche musste in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden. Das Kleinkraftrad und die Steinmauer blieben unbeschädigt. (AZ)

86489 Deisenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kleinkraftrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis