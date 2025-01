19-Jähriger überfährt Fahrbahnverengung bei Eisregen

Am Mittwochmorgen hat ein junger Autofahrer eine Fahrbahnverengung überfahren. Laut Polizeibericht war der 19-Jährige auf der Ortsverbindungsstraße von Ursberg in Richtung Attenhausen unterwegs. Am Ortseingang Attenhausen kollidierte er nach Angaben der Polzei mit der dortigen künstlichen Fahrbahnverengung. Dabei wurden mehrere Verkehrszeichen sowie sein Pkw beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Als Ursache gab der Fahrer laut Polizeibericht an, dass zum Unfallzeitpunkt Eisregen gefallen sei, wodurch die Frontscheibe seines Fahrzeugs vereist war und seine Sicht stark eingeschränkt wurde. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Windschutzscheibe eines Fahrzeugs immer frei sein muss. Sollte die Scheibe während der Fahrt vereisen, sei unverzüglich anzuhalten, um die Sicht wiederherzustellen. (AZ)

