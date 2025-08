Auto gefahren unter Cannabis-Einfluss

Der Polizei wurde am Freitag gegen 17.45 Uhr mitgeteilt, dass ein Auto auf der B300 zwischen Ebershausen und Krumbach in Schlangenlinien fahre. Der Wagen konnte wenige Minuten später im Bereich des Gärtnerweges in Krumbach durch eine Streifenbesatzung kontrolliert werden, berichtet die Polizei. Hierbei wurde beim 31-jährigen Fahrzeugführer festgestellt, dass er offensichtlich unter dem Einfluss von Cannabis steht. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

