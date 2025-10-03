Icon Menü
35 Jahre Deutsche Einheit: Krumbacher Passanten berichten über Erinnerungen und Veränderungen

Krumbach

35 Jahre Wiedervereinigung: Welche Bedeutung hat für Sie der 3. Oktober?

Wie blicken die Menschen heute auf die Wiedervereinigung? Passanten in der Krumbacher Innenstadt berichten.
Von Elisabeth Schmid
    Feier am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 1990 vor dem Reichstag in Berlin.
    Feier am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 1990 vor dem Reichstag in Berlin. Foto: Jörg Schmitt, dpa (Archiv)

    2016 war unser freier Mitarbeiter Josef Jäger, damals Geschäftsführer des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, mit einer kleinen bayerischen Delegation beim Tag der Deutschen Einheit in Dresden. Drei Tage lang habe die Stadt damals unter dem Motto „Brücken bauen“ gestanden – mit Festakten in der Semperoper, Empfängen im Zwinger und zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen, erzählt er. Trotz Demonstrationen und Störaktionen prägten vor allem die Feierlichkeiten und Begegnungen mit Persönlichkeiten wie dem damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck oder Bundeskanzlerin Angela Merkel die Erinnerungen der Teilnehmer. Rund 750.000 Besucher sollen während der Feierlichkeiten in Dresden gewesen sein.

