35 Jahre Wiedervereinigung: Welche Bedeutung hat für Sie der 3. Oktober?

2016 war unser freier Mitarbeiter Josef Jäger, damals Geschäftsführer des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, mit einer kleinen bayerischen Delegation beim Tag der Deutschen Einheit in Dresden. Drei Tage lang habe die Stadt damals unter dem Motto „Brücken bauen“ gestanden – mit Festakten in der Semperoper, Empfängen im Zwinger und zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen, erzählt er. Trotz Demonstrationen und Störaktionen prägten vor allem die Feierlichkeiten und Begegnungen mit Persönlichkeiten wie dem damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck oder Bundeskanzlerin Angela Merkel die Erinnerungen der Teilnehmer. Rund 750.000 Besucher sollen während der Feierlichkeiten in Dresden gewesen sein.

Elisabeth Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86381 Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wiedervereinigung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis