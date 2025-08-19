Icon Menü
65 Jahre Priester: Karl Heidingsfelder begeistert mit bewegenden Predigten

Thannhausen

Frohbotschaft statt Drohbotschaft: Karl Heidingsfelder ist seit 65 Jahren Priester

Karl Heidingsfelder wechselte von der Oberpfalz nach Schwaben – In der neuen Heimat erwarb er sich den Ruf eines begnadeten Predigers.
Von Heinrich Lindenmayr
    Bei seinem Jubiläumsgottesdienst in Thannhausen saß Karl Heidingsfelder vorübergehend im Rollstuhl. Der Zelerant war Pfarrer Florian Bach.
    Bei seinem Jubiläumsgottesdienst in Thannhausen saß Karl Heidingsfelder vorübergehend im Rollstuhl. Der Zelerant war Pfarrer Florian Bach. Foto: Heinrich Lindenmayr

    „Heute werde ich Ihnen etwas husten!“ Die Gottesdienstbesucher amüsierten sich, denn was Pfarrer Karl Heidingsfelder zu Beginn der Predigt am Vorabend seines Priesterjubiläums sagte, war nicht als Drohung gemeint, sondern als humorige Entschuldigung dafür, dass seine Predigt erkältungsbedingt von Husten gestört sein könnte. Der Geistliche feierte am Festtag „Peter und Paul“ ein seltenes Ereignis, sein 65. Priesterjubiläum.

