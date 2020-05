13:48 Uhr

Angeblich war das Dach undicht: Falscher Handwerker bestielt 92-Jährige

Ein junger Mann gab sich in Aletshausen als Handwerker aus und brachte eine Seniorin um ihr Geld. Jetzt sucht ihn die Polizei.

Eine 92-jährige Seniorin wurde am Mittwoch gegen 12.40 Uhr in Alethausen in der Krumbacher Straße im Garten von einem jungen Mann angesprochen. Er gab an, Handwerker zu sein und habe festgestellt, dass das Dach am Wohnhaus der Frau undicht sei. Aufgrund der geschickten Gesprächsführung, konnte der Mann laut Polizeiinspektion Krumbach die Frau überrumpeln und von der angeblich notwendigen Reparatur überzeugen. Den zunächst vereinbarten Preis schraubte der Mann immer weiter nach oben. Außerdem verlangte der Betrüger noch die Bezahlung im Voraus. Letztendlich gelangte der Täter ins Haus.

Neben der Zahlung von mehreren Hundert Euro durch die Frau, entnahm der falsche Handwerker in einem unbeobachteten Moment noch das sämtliche Bargeld aus der Geldbörse der Geschädigten. Zwischenzeitlich war noch ein zweiter Mann im Haus erschienen, bei dem es sich angeblich um einen Kollegen handelte. Beide verschwanden plötzlich sehr schnell, um Material einzukaufen. Im Nachhinein wurde die Seniorin misstrauisch und verständigte die Polizei. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang in Aletshausen gesehen hat, kann sich bitte bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0 melden.

