Breitenthal

18:00 Uhr

Warum Breitenthaler und Oberrieder ihr Wasser weiter abkochen müssen

Die Bürger in Breitenthal, in Oberried und am Oberrieder Weiher müssen ihr Trinkwasser vermutlich bis Montag abkochen.

Plus Die beschädigte Wasserleitung in Nattenhausen wurde repariert. Dennoch ist das Wasserproblem noch nicht ganz behoben. Was nun geplant ist.

Von Sandra Haupt

Nach dem Rohrbruch müssen die Bürger und Bürgerinnen aus Breitenthal und Oberried ihr Wasser aus dem Hahn vermutlich noch bis Montag abkochen. Dies und weitere Details teilte uns Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler mit. Sie sprach auch darüber, wie es mit dem Bau des neuen Kreisverkehrs weitergehen soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen