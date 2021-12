Ellzee

06:30 Uhr

Zehnjähriger aus Ellzee ist Ausnahmetalent an Orgel und Klavier

Plus Als Organist zeigt der begabte kleine Klavierschüler großes Talent. Wie er jetzt bereits einen Festgottesdienst in Ellzee mit seinem Bruder Lukas an der Tuba mitgestaltete.

Von Gertrud Adlassnig

Wenn in der kleinen schmucken Kirche in Ellzee die Orgel erklingt, sitzt meistens die Pianistin Anne Liebe an den Registern. Doch gelegentlich darf auch schon ihr Schüler Johannes zeigen, was er in kürzester Zeit gelernt hat. Das ist umso erstaunlicher, als der Musikschüler gerade einmal zehn Jahre alt ist und zu seinem Klavierunterricht bei Thomas Svechla in der Musikschule Ichenhausen erst seit gut einem Jahr außerdem Orgelunterricht erhält.

