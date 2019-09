vor 22 Min.

„Judengasse“ – ein neues Buch für Thannhausen

Am Tag des offenen Denkmals am 8. September präsentiert Pfarrer sein neues Werk. Dabei spielen seine Kindheit und Jugend eine wichtige Rolle.

Beim Tag des offenen Denkmals, der bayernweit in den letzten Jahren großes Interesse und Zuspruch bei den Bürgerinnen und Bürger im Freistaat gefunden hat, können am Sonntag 8. September wieder Baudenkmäler der Heimat besichtigt und „erlebt“ werden. Dieses Jahr lautet das Motto „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Kultur“.

Der 1. Vorsitzende des Heimatvereins Thannhausen öffnet an diesem Tag von 14 bis 17 Uhr den historisch einzigartigen Oktogonbau, die Stadionkapelle in Thannhausen in der Bahnhofstraße 19. Im Jahre 1627 erbauten die Juden, die 1541 erstmals in Thannhausen erwähnt wurden, eine Synagoge. Während der Herrschaft Johann Phillip von Stadion kam es 1718 zur Ausweisung der ortsansässigen Juden, schreibt der Heimatverein in seiner Mitteilung. Die Synagoge und die Judenschule wurden 1719 abgebrochen.

In den Jahren 1720 bis 1722 ließ Johann Philipp von Stadion vom Baumeister Georg Christian Wiedemann aus Elchingen eine Kapelle am Platz der Synagoge erbauen, bis heute im Volksmund „Judenkapelle“ genannt. Am 28. Oktober 1722 wurde sie dem heiligen Simon und Judas geweiht. Eine grundlegende Restaurierung der Kapelle erfolgte in den Jahren 2001 bis 2003.

„An diesem Öffnungstag am 8. September sind wir sehr stolz und erfreut, dass der gebürtige Thannhauser Geistliche Rat Pfarrer Karl-Barromäus Thoma, Ehrenbürger der Marktgemeinde Ziemetshausen und Ehrenmitglied des Heimatvereins, in einem Festakt umrahmt mit der Musikgruppe Mesinke sein neues Buch ,Judengasse’ um 17 Uhr in der Stadionkapelle präsentiert“, erklärt Manfred Göttner. Es ist ein Werk geworden, in dem Pfarrer Thoma in 64 Titeln beginnend von seiner Kindheit bis in die heutige Zeit seine Eindrücke und Erlebnisse dokumentiert, besonders auch aus der Kriegs- und Nachkriegszeit als Kind und Jugendlicher.

„Bewahrung der Schöpfung“

Bemerkenswerte Worte findet Pfarrer Thoma in seinem Schlusswort im Buch. Er schreibt von der „Bewahrung der Schöpfung“. Wir müssten wieder lernen in „größeren Zusammenhängen“ zu denken. Dies gelte für alle Bereiche des Lebens. Man hat das Wort und den Auftrag Gottes an die Menschen: „Macht euch die Erde untertan!“ weitgehend falsch verstanden, denn von Zerstörung und Vernichtung ist hier keine Rede. Die Menschen in den Wohlstandsländern würden auf die Dauer nicht umhinkommen, einfacher und sparsamer zu leben. Dies gilt auch im Vergleich zu den vielen ärmeren Ländern der Welt. (zg)

Das neue Buch „Judengasse“ kann im Anschluss an den Festakt gekauft werden und wird von Pfarrer Karl-Barromäus Thoma persönlich signiert.

