Bundestagswahl: Krumbacher mit Direktkandidaten in direktem Kontakt

Plus Die Veranstaltung des Lokalforums Krumbach stand unter dem Motto "Wir müssen reden". So haben sich die Kandidatinnen und Kandidaten präsentiert.

„Wir müssen reden“ – unter diesem Motto lud das Lokalforum Krumbach zum Bundestags-Slam ein, in welchem man direkt mit den Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Wahlkreis 255/ Neu-Ulm, die sich für ein Mandat im Deutschen Bundestag bewerben, diskutieren konnte.