Krumbach

06:30 Uhr

Die Firma Borgers stellt in Krumbach zwei neue Großpressen auf

Plus Welche Investitionen es in der Krumbacher Traditionsfirma Borgers gibt und warum die Maschinen für den Betrieb so wichtig sind.

Von Monika Leopold-Miller

Die Firma Borgers plant in ihrem Werk in der Krumbacher Michael-Faist-Straße die Aufstellung und den Betrieb einer 12. Großpresse in Halle 11 und einer 13. Großpresse in Halle 13 inklusive einer Abluftanlage.

