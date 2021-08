Krumbach

vor 18 Min.

Ein Waldkindergarten und weitere Krippenplätze für Krumbach

In Krumbach soll es bald einen Waldkindergarten geben.

Plus Die Stadt Krumbach erweitert das Angebot an Betreuungsplätzen. Ein Waldkindergarten und neue Plätze: Was im Detail für die Kinderbetreuung geplant ist.

Von Monika Leopold-Miller

Die Einrichtung eines Waldkindergartens in Krumbach rückt näher. Die Stadt plant, einen Waldkindergarten-Wagen auf einem städtischen Grundstück in der Gemarkung Hürben, nahe der Attenhauser Straße, aufzustellen. 20 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren können hier betreut werden. Der dafür benötigte Waldkindergarten-Wagen soll bis zum Beginn des kommenden Betreuungsjahres zur Verfügung stehen. Weitere Eckpunkte der Planung zeichnen sich jetzt ab.

