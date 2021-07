Hurra, Ferien: Ein Programm für Kinder und Jugendliche in Krumbach

Die Sommerferien haben begonnen. Langweilig wird es sicher nicht: In Krumbach ist für Kinder und Jugendliche einiges geboten.

Nun endlich ist der lang ersehnte Beginn der Sommerferien erreicht. Wettertechnisch könnte es etwas besser sein, aber dafür gibt es in Krumbach eine Vielzahl an Beschäftigungsmöglichkeiten, die auch drinnen funktionieren.

Zum Ferienauftakt verteilen Jugendpflege, Quartiersmanagement und Familienstützpunkt die allseits beliebten „Basteltüten to go“. Da die mit Bastelmaterial gefüllten Tüten bisher so gut ankamen, warten erneut um die 100 abholbereite Bastelpäckchen im Bürgerhaus. Verteilt werden diese am Freitag, 30. Juli, von 14 bis 16 Uhr und am Montag, 2. August von 10 bis 12 Uhr. Bastelbegeisterte können die Tüten zu diesen Zeiten am Fenster des Quartiersmanagements und der Jugendpflege im Bürgerhaus abholen (letztes Fenster links an der Heinrich-Sinz-Straße). Dann können zu Hause ganz einfach Schmetterling, Biene und Faultier gebastelt werden.

Eine weitere Aktion startet ebenfalls zum Sommerferienbeginn. Wie schon im Sommerferienprogramm angekündigt, können Krumbacher diesen Sommer auf Spielplatz-Entdeckungstour gehen. Mit verschiedenen Stationen und einem Kreuzworträtsel, welches man auf der Homepage des Bürgerhauses Krumbach herunterladen kann, macht die Tour doch gleich mehr Spaß. Wird die Tour gemeistert, das Lösungswort herausgefunden und der Zettel im Bürgerhaus abgegeben, so besteht sogar die Chance auf einen von drei Überraschungsgewinnen. Verlinkt ist im Sommerferienprogramm auch ein Spielplatzführer von Krumbach, der vor einigen Jahren von Schülern des Simpert-Kraemer-Gymnasiums zusammengestellt wurde. So lassen sich die Spielplätze leichter finden.

Den Skatepark in Krumbach ausprobieren

Vielleicht wäre aber auch die Entdeckung des Krumbacher Skateparks etwas? Für alle, die es längst probieren wollten: Die Jugendpflege bietet jeden Freitag von 15 bis 16 Uhr eine Stunde „begleitetes Fahren“ an. Es handelt sich hier um keinen Skatekurs. Da sich aber am Skatepark oftmals die „Könner“ tummeln, möchte die Jugendpflege Anfängern und Jüngeren die Möglichkeit bieten, ganz entspannt und unter Aufsicht den Skatepark zu befahren. Das Angebot findet natürlich nur bei trockener Witterung statt.

Für Kleinere gibt es außerdem wie im vergangenen Jahr eine Kreislehrgarten-Rallye! Auf den Spuren von Frosch Fridolin lässt sich nicht nur der ganze Kreislehrgarten in der Mindelheimer Straße erkunden, sondern auch viel Wissenswertes über Frösche erfahren. Geeignet ist die Rallye für die ganze Familie, empfohlen wird sie vor allem für Kindergarten- und Grundschulkinder mit Eltern.

Für diejenigen, die für die zweite Ferienwoche noch nach Beschäftigung suchen: Am 11. August kommt der Zauberpädagoge Fred Bossie nach Krumbach und unterrichtet wieder kleine Zauberlehrlinge! Wer die neuesten Tricks und Tipps erfahren möchte, ist hier genau richtig. Anmeldungen werden von der Jugendpflege noch bis zum 6. August entgegengenommen. Neben Zauberei gibt es dieses Jahr auch zum ersten Mal einen Clown-Workshop. Auf spielerische Art lernt man am 12. August mit Manu Leiter von der Kulturmanufaktur eine völlig neue Welt kennen. Dem Humor auf der Spur wird bei diesem Workshop ganz viel gespielt und gelacht.

Eine andere Art der Spurensuche gibt es auf der Gemüsewiese in Krumbach. Am 16. August können Naturbegeisterte zu kleinen Detektiven werden und die Gemüsewiese entdecken. Es wird gesucht, geforscht, beobachtet und auch selbst gebaut. Anmelden kann man sich auch für diese Kurse bei der Jugendpflege Krumbach. (AZ)