Keime: Wasser in Teilen von Krumbach muss ab sofort abgekocht werden

Eine Wasserprobe in Krumbach weist coliforme Keime auf. Welche Gebiete vom Abkochgebot betroffen sind und wo man sich informieren kann.

Die Stadtwerke Krumbach informieren, dass aufgrund einer festgestellten Verunreinigung ab sofort bis auf Weiteres für das Trinkwasser der städtischen Wasserversorgung in der westlichen Hochzone der Stadt Krumbach (westlich der Bahnlinie Günzburg-Mindelheim) ein Abkochgebot gilt. Das Stadtgebiet östlich der Bahnlinie sowie die versorgten Stadtteile von Krumbach sind hiervon nicht betroffen. Das Abkochgebot ist in Absprache mit dem Gesundheitsamt Günzburg erfolgt.

Nach einer Wasserbeprobung sind laut Werkleiter Martin Strobel coliforme Keime entdeckt worden. Die Mitarbeiter der Stadt sind derzeit damit beschäftigt, die betroffenen Anwohner und Anwohnerinnen per Flugblatt zu informieren. Außerdem fährt ein Fahrzeug der Feuerwehr Krumbach mit entsprechenden Lautsprecherdurchsagen durch die betroffenen Bereiche.

In diesen Straßenzügen in Krumbach muss das Wasser abgekocht werden

Weitere Informationen werden über die Internetseite der Stadtwerke bereitgestellt. Dort gibt es ein Merkblatt, für welche Anwendungen das Wasser abgekocht werden muss. Zur Körperpflege kann das Wasser benutzt werden, sollte aber zumindest bei Kleinkindern sowie Kranken oder immungeschwächten Personen ebenfalls abgekocht und dann abgekühlt verwendet werden. Offene Wunden sollten bei der Körperpflege durch wasserundurchlässige Pflaster abgedeckt sein, rät das Gesundheitssamt des Landratsamtes Günzburg. Außerdem ist eine Liste mit den betroffenen Straßenzügen vom Bereich der Talstraße bis zum Wohngebiet Höllgehau dort enthalten. Die Ostseite der Stadt Krumbach und die Stadtteile werden von anderen Wasserleitungen gespeist und sind darum von der Verunreinigung nicht betroffen, informiert Strobel im Gespräch mit unserer Redaktion.

Das Abkochgebot hebt das Gesundheitsamt am Landratsamt Günzburg auf. Sobald die Freigabe hierfür erteilt ist wird die Stadt Krumbach wieder umgehend informieren. Richtiges Abkochen geht laut Gesundheitsamt so: "Lassen Sie das Wasser einmalig sprudelnd aufkochen und dann langsam über mindestens zehn Minuten abkühlen. Die Verwendung eines Wasserkochers ist aus praktischen Gründen zu empfehlen."

Folgende Straßenzüge sind betroffen: Am Blockhausberg, Am Buchkopf, Am Michaelsbrunnen, Am Rothenbach, Amselweg, Anemonenweg, Asternweg, Atternweg, Babenhauser Straße (westlich der Bahnlinie), Benjamin-Miller-Straße, Blockhausstraße, Buchstraße (westlich der Bahnlinie), Buchweg, Burgweg, Dahlienweg, Dreifaltigkeitsweg, Drosselweg, Ferdinand-Reiß-Straße, Finkenweg, Fliederweg, Galgenberg, Ginsterweg, Höllgehau, Hopfenweg, Jahnstraße, Jochnerstraße, Kohlstatt, Lerchenweg, Ligusterweg, Lilienweg, Lupinenweg, Michael-Faist-Straße, Nattenhauser Straße (westlich der Bahnlinie), Nelkenweg, Obere Buchstraße, Obere Gänshalde, Oberes Grünlingsfeld, Oberes Höllgehau, Quellenweg, Rosenweg, Sonnenweg, Talstraße, Teichweg, Theodor-Einsle-Straße, Tulpenweg, Ulmer Straße (westlich der Bahnlinie), Untere Gänshalde, Unteres Grünlingsfeld, Wiesenweg und Ziegelweg.