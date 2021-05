Krumbach

12:30 Uhr

Kennen Sie schon den neuen Radweg in der Krumbacher Bahnhofstraße?

So manchem Radler ist offenbar noch nicht bekannt, dass es im Krumbacher Norden entlang der Bahnlinie einen neuen Radweg gibt.

Plus Krumbacher Kommunalpolitiker debattieren über Radwegsituation in der nördlichen Krumbacher Bahnhofstraße. Was sich Stadträtin Ursula Bader wünscht.

Von Monika Leopold-Miller

Wie kann Krumbach radlerfreundlicher werden? Das ist derzeit ein zentrales Thema für Bürgermeister und Stadträte. Stadträtin Ursula Bader sprach den Radweg im nördlichen Teil der Bahnhofstraße an. Sie wünscht sich, dass der neue Radweg bei den Bürgern bekannter gemacht werde.

