Krumbach

06:30 Uhr

Konzert in Krumbach: Michael Dolp begeistert an der Orgel

Das Orgelkonzert von Michael Dolp in der Krumbacher Rokokokirche St. Michael. Orgelmusik aus vier Jahrhunderten stand auf dem Programm am Sonntagnachmittag.

Plus Orgelmusik aus vier Jahrhunderten erklingt in der Kirche St. Michael. Ein weit gespannter Bogen, der die Zuhörer in Krumbach begeistert.

Es ist ein Gesamtkunstwerk: das Orgelkonzert von Michael Dolp in der Krumbacher Rokokokirche St. Michael. "Orgelmusik aus vier Jahrhunderten" stand auf dem Programm am Sonntagnachmittag. Der Bogen war weit gespannt, Kontraste fügten sich zu einer Einheit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen