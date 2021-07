Krumbach steht drei Tage im Zeichen der Kultur

Klavierklänge, Blasmusik, Kunst: Das Wochenende wurde in Krumbach zu einem kulturellen Leckerbissen.

Drei Tage lang stand Krumbach ganz im Zeichen der Kultur. Wenn auch der Regen mitunter Probleme bereitete, konnten doch die meisten Aktionen stattfinden. Ein erster Höhepunkt war das Eröffnungskonzert mit Susanne Rieger "and Friends" unter dem Motto "Klassik meets Pop" im Innenhof der Gärtnerei Kleber. Eindrucksvoll war auch die Aktion "Metallica meets Chopin - Liverock und klassische Klavierklänge" in der neuen Aula des Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasiums. An drei Tagen gab es von Musik und Kunst bis hin zu Stadtführungen in Krumbach ein umfangreiches Programm, über das wir noch ausführlich berichten werden. (lmm)



