vor 23 Min.

Krumbacher Textilunternehmen UTT erweitert Produktionsleistung

Plus Die bestehende Textilveredelungsanlage der UTT in Krumbach soll schneller arbeiten. Was das für die Anwohner im Westen und Nordosten des Betriebs bedeutet.

Von Monika Leopold-Miller

Um eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung ging es auch bei der Firma UTT in der Robert-Steiger-Straße. Grund ist die geplante Änderung des Betriebs der bestehenden Textilveredelungsanlage. Es geht um die Steigerung der zulässigen Produktionsleistung und die Änderung verschiedener Betriebsbedingungen.

